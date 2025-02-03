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Смертельная авария произошла в Ялте: легковушка столкнулась с микроавтобусом

Утром 3 февраля на трассе Ялта — Севастополь, вблизи Алупки, 35-летний водитель автомобиля Lada Kalina выехал на встречную полосу и столкнулся с микроавтобусом Mercedes-Benz Sprinter, за рулем которого был 34-летний водитель.

Об этом сообщили в Госавтоинспекции Крыма.

В результате дорожно-транспортного происшествия водитель легкового автомобиля погиб. На месте работают сотрудники ГАИ, которые выясняют причины трагедии.