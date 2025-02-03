Смертельная авария произошла в Ялте: легковушка столкнулась с микроавтобусом

Утром 3 февраля на трассе Ялта — Севастополь, вблизи Алупки, 35-летний водитель автомобиля Lada Kalina выехал на встречную полосу и столкнулся с микроавтобусом Mercedes-Benz Sprinter, за рулем которого был 34-летний водитель.