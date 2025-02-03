Иностранец может сесть на 15 лет в Беларуси за содержимое своего тайника и авто. Подробности озвучили в пресс-службе Министерства внутренних дел.
Сообщается, что сотрудниками наркоконтроля наркоконтоля Борисовского РУВД при силовой поддержке СОБРа был с поличным задержан 41-летний иностранец. Удалось установить, что фигурант работал на интернет-магазин, связанный с продажей наркотиков, и ввозил в Беларуси крупные партии «товара».
В пресс-службе отметили, что в момент задержания в Минском районе в его автомобиле, а также в тайнике, находившемся на территории Могилевской области, было обнаружено и изъято в сумме четыре килограмма особо опасного вещества. Следователи в отношении мужчины завели уголовное дело за незаконный оборот наркотиков с целью сбыта. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.
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