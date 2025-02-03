Автобус столкнулся с грузовиком на Октябрьском мосту в Красноярске (видео)

По предварительным данным, сегодня, 3 февраля, 35-летний водитель рейсового автобуса № 173 ехал по мосту со стороны улицы Партизана Железняка в направлении улицы Мичурина и столкнулся с грузовиком «Фузо Кантер», за рулем которого находился мужчина 58 лет.
Видео с места происшествия очевидцы опубликовали в социальных сетях. На кадрах видно, что обе машины помяло. В результате аварии пострадала пассажирка автобуса, информация о других пострадавших сейчас уточняется.
В ГАИ также сообщили, что движение на Октябрьском мосту уже восстановлено. Ранее из-за аварии там образовалась пробка в сторону правого берега.