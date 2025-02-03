В Тулуне задержали очередного сторонника криминальной субкультуры

По версии следствия, мужчина приверженцем экстремистской субкультуры мужчина является с января 2022 года.
По сведениям оперативников, подозреваемый активно участвовал в деятельности запрещенного движения. Он проводил личные беседы с лицами, склонными к совершению преступлений, в ходе которых обосновывал и оправдывал криминальную субкультуру, разъяснял и толковал криминальную идеологию данной организации и присущие ей понятия, — говорится в сообщении полиции.
Мужчину задержали, региональный Следственный комитет возбудил уголовное дело. В сообщении полиции отмечается, что ранее задержанный привлекался к административной ответственности за публичную демонстрацию экстремистской атрибутики. Также он был связан с ранее задержанными в Тулуне за аналогичные правонарушения другими местными жителями.