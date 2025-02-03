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В Тулуне задержали очередного сторонника криминальной субкультуры

Полицейские Приангарья задержали в Тулуне 54-летнего местного жителя, которого подозревают в участии в деятельности криминального движения. Об этом сообщает информационное агентство «ТК Город» со ссылкой на ГУ МВД России по Иркутской области.

Источник: Соцсети

По версии следствия, мужчина приверженцем экстремистской субкультуры мужчина является с января 2022 года.

По сведениям оперативников, подозреваемый активно участвовал в деятельности запрещенного движения. Он проводил личные беседы с лицами, склонными к совершению преступлений, в ходе которых обосновывал и оправдывал криминальную субкультуру, разъяснял и толковал криминальную идеологию данной организации и присущие ей понятия, — говорится в сообщении полиции.

Мужчину задержали, региональный Следственный комитет возбудил уголовное дело. В сообщении полиции отмечается, что ранее задержанный привлекался к административной ответственности за публичную демонстрацию экстремистской атрибутики. Также он был связан с ранее задержанными в Тулуне за аналогичные правонарушения другими местными жителями.