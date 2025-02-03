В Тулуне задержали очередного сторонника криминальной субкультуры

По сведениям оперативников, подозреваемый активно участвовал в деятельности запрещенного движения. Он проводил личные беседы с лицами, склонными к совершению преступлений, в ходе которых обосновывал и оправдывал криминальную субкультуру, разъяснял и толковал криминальную идеологию данной организации и присущие ей понятия, — говорится в сообщении полиции.