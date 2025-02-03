В Воронежской области столкнулись «Лада» и «Мицубиси», один из водителей погиб

— Всего 2 февраля в Воронежской области зарегистрировали 73 ДТП. 49 из них случились в Воронеже, 15 — на дорогах в районах, 9 — на федеральных трассах. В восьми авариях три человека погибли, пять получили травмы, — сообщили в региональном ГУ МВД.