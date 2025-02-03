Ричмонд
+14°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Воронежской области столкнулись «Лада» и «Мицубиси», один из водителей погиб

В аварии с двумя автомобилями в Лискинском районе один из водителей погиб, другой попал в больницу.

Источник: телеграм-канал ГУ МВД России по Воронежской области

В воскресенье, 2 февраля, в 14.05 в Лискинском районе на 11 километре дороги Лиски-Залужное-Колыбелка случилась авария. 71-летний местный житель, водитель «Лады-Гранты» «, со второстепенной дороги выехал нерегулируемый перекресток и нарушил требование дорожного знака. В результате его машина столкнулась с “Мицубиси-Лансер”. Иномарка ехала по главной дороге.

Водитель «Лады» в аварии погиб. 32-летний мужчина, руливший «Мицубиси», получил травмы. Он попал в больницу.

«Мицубиси» после ДТП. телеграм-канал ГУ МВД России по Воронежской области.

— Всего 2 февраля в Воронежской области зарегистрировали 73 ДТП. 49 из них случились в Воронеже, 15 — на дорогах в районах, 9 — на федеральных трассах. В восьми авариях три человека погибли, пять получили травмы, — сообщили в региональном ГУ МВД.