В Воронежской области столкнулись «Лада» и «Мицубиси», один из водителей погиб

В воскресенье, 2 февраля, в 14.05 в Лискинском районе на 11 километре дороги Лиски-Залужное-Колыбелка случилась авария. 71-летний местный житель, водитель «Лады-Гранты» «, со второстепенной дороги выехал нерегулируемый перекресток и нарушил требование дорожного знака. В результате его машина столкнулась с “Мицубиси-Лансер”. Иномарка ехала по главной дороге.
Водитель «Лады» в аварии погиб. 32-летний мужчина, руливший «Мицубиси», получил травмы. Он попал в больницу.
«Мицубиси» после ДТП. телеграм-канал ГУ МВД России по Воронежской области.
— Всего 2 февраля в Воронежской области зарегистрировали 73 ДТП. 49 из них случились в Воронеже, 15 — на дорогах в районах, 9 — на федеральных трассах. В восьми авариях три человека погибли, пять получили травмы, — сообщили в региональном ГУ МВД.