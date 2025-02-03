Упавший с машины слесарь получил переломы черепа и ключицы в Пермском крае

Слесарь, упавший с автомашины, получил переломы черепа и ключицы в Пермском крае, сообщает государственная инспекция труда.
О происшествии на рабочем месте в ведомство сообщил работодатель пострадавшего — дорожная организация «ДЭП № 143». Как оказалось, несчастный случай произошёл 25 января в Кудымкаре. Слесарь по ремонту машин, который находился на производственно-технической базе на улице Свердлова, находился на одном из автомобилей. В один момент 62-летний рабочий упал с транспорта и получил множество тяжёлых травм.
«У пострадавшего 1962 г. р. диагностированы сочетанная травма головы, ключицы, грудной клетки, ушиб головного мозга, открытый линейный перелом височной кости слева, закрытый перелом костей спинки носа, оглушение, оскольчатый перелом левой ключицы, травматический шок», — сообщает госинспекция труда Пермского края.
Сейчас ведомство начало расследование инцидента, для которого инспекция сформировала специальную комиссию. Её участники опросили пострадавшего и должностных лиц, а также начали анализ документов, которые связаны с работой слесаря. Если нарушения будут найдены, то ведомство примет меры административного характера. Все собранные материалы направят в следственные органы.