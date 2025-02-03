Упавший с машины слесарь получил переломы черепа и ключицы в Пермском крае

О происшествии на рабочем месте в ведомство сообщил работодатель пострадавшего — дорожная организация «ДЭП № 143». Как оказалось, несчастный случай произошёл 25 января в Кудымкаре. Слесарь по ремонту машин, который находился на производственно-технической базе на улице Свердлова, находился на одном из автомобилей. В один момент 62-летний рабочий упал с транспорта и получил множество тяжёлых травм.