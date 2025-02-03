В Пермском крае на женщину-пешехода сошел снег с крыши дома

Утром в понедельник, 3 февраля, в Пермском крае на женщину — пешехода упал снег с крыши. ЧП произошло в Кизеле, возле двухэтажного дома по улице Пролетарская, 64.
— Инцидент произошел 3 февраля в утренние часы, — сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры. — В результате падения снега женщина-пешеход получила травму плеча. Ей была оказана необходимая медицинская помощь.
В настоящий момент прокуратурой Кизела организована проверка по факту схода снежных масс с крыши многоквартирного жилого дома. Надзорный орган даст правовую оценку действиям или бездействию должностных лиц управляющей организации, ответственных за содержание общедомового имущества.
По итогам проверки будет принят комплекс мер реагирования для предотвращения подобных случаев в будущем.