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В Омской области женщина погибла при пожаре из-за печного отопления

Омичка скончалась от отравления продуктами горения.

Источник: Om1 Омск

Следственный комитет по Омской области выясняет обстоятельства трагедии, произошедшей 2 февраля в селе Старосолдатское Тюкалинского района. В результате пожара в частном доме погибла 49-летняя женщина.

По предварительным данным, возгорание началось около 5:30 утра. Причиной могла стать неисправность печного отопления. Женщина скончалась от отравления продуктами горения.

Чтобы избежать трагедии, важно соблюдать несколько рекомендаций:

  • осматривать печь — она должна быть без трещин и щелей, побеленной, чтобы легче заметить повреждения;
  • проверять фундамент — он должен быть отдельным, а между печью и деревянными конструкциями необходимо оставлять воздушный зазор;
  • использовать предтопочный лист — перед топкой должен быть металлический лист размером не менее 50×70 см;
  • следить за толщиной кладки — в местах соединения с деревянными конструкциями кладка должна быть утолщённой;
  • регулярно чистить печь — в отопительный сезон не реже раза в три месяца;
  • контролировать дымоход — зимой его нужно проверять каждый месяц, чтобы не допустить закупорки и обмерзания;
  • доверять ремонт специалистам — работы по укладке и обслуживанию печи должен выполнять профессионал.

Следствие продолжает разбираться в обстоятельствах пожара.

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