В Омской области женщина погибла при пожаре из-за печного отопления

Следственный комитет по Омской области выясняет обстоятельства трагедии, произошедшей 2 февраля в селе Старосолдатское Тюкалинского района. В результате пожара в частном доме погибла 49-летняя женщина.
По предварительным данным, возгорание началось около 5:30 утра. Причиной могла стать неисправность печного отопления. Женщина скончалась от отравления продуктами горения.
Чтобы избежать трагедии, важно соблюдать несколько рекомендаций:
- осматривать печь — она должна быть без трещин и щелей, побеленной, чтобы легче заметить повреждения;
- проверять фундамент — он должен быть отдельным, а между печью и деревянными конструкциями необходимо оставлять воздушный зазор;
- использовать предтопочный лист — перед топкой должен быть металлический лист размером не менее 50×70 см;
- следить за толщиной кладки — в местах соединения с деревянными конструкциями кладка должна быть утолщённой;
- регулярно чистить печь — в отопительный сезон не реже раза в три месяца;
- контролировать дымоход — зимой его нужно проверять каждый месяц, чтобы не допустить закупорки и обмерзания;
- доверять ремонт специалистам — работы по укладке и обслуживанию печи должен выполнять профессионал.
Следствие продолжает разбираться в обстоятельствах пожара.