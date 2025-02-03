Число пострадавших в ДТП в Ленинградской области возросло до 17 человек

«Оба водителя, а также два пассажира автобуса, среди которых 11-летний мальчик и 36-летний мужчина, госпитализированы в крайне тяжелом состоянии. Еще 13 человек были доставлены в медучреждения в состоянии средней степени тяжести и в удовлетворительном состоянии», — говорится в сообщении.