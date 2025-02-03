Число пострадавших в ДТП в Ленинградской области возросло до 17 человек

С. -ПЕТЕРБУРГ, 3 фев — РИА Новости. Число пострадавших в смертельном ДТП в Кингисеппском районе Ленинградской области, где автобус накануне столкнулся со снегоуборочной техникой, возросло до 17 человек, полицейское следствие возбудило уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ.
Ранее сообщалось, что при столкновении автобуса со снегоуборочной техникой в Кингисеппском районе Ленинградской области в воскресенье вечером два человека погибли, еще 13 пострадали. Городской главк СК РФ сообщал о возбуждении уголовного дела по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности (статья 238 УК РФ).
Как уточняют в ГУМВД, в результате аварии на месте погибли два пассажира автобуса, 60-летняя женщина и ее 61-летний супруг.
«Оба водителя, а также два пассажира автобуса, среди которых 11-летний мальчик и 36-летний мужчина, госпитализированы в крайне тяжелом состоянии. Еще 13 человек были доставлены в медучреждения в состоянии средней степени тяжести и в удовлетворительном состоянии», — говорится в сообщении.
Всего в салоне автобуса находились 22 человека.
Как отмечается, полицейское следствие возбудило уголовное дело по части 5 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).