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Уфимские школьники взорвали на улице самодельную гранату

Дети взорвали самодельную гранату в жилом районе Уфы.

Источник: Комсомольская правда

Вчера, 2 февраля, в жилом районе Уфы дети взорвали самодельную гранату. Видеозапись с места случившегося облетела социальные сети и Telegram-каналы.

Инцидент произошел в микрорайоне Кузнецовский затон. На место происшествия, как сообщили «КП-Уфа» в пресс-службе МВД Башкирии, была направлена следственно-оперативная группа, которая провела осмотр.

Сейчас сотрудники правоохранительных органов изучают видеоматериалы. Устанавливаются личности лиц, фигурирующих на записи.

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