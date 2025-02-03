Уфимские школьники взорвали на улице самодельную гранату

Вчера, 2 февраля, в жилом районе Уфы дети взорвали самодельную гранату. Видеозапись с места случившегося облетела социальные сети и Telegram-каналы.
Инцидент произошел в микрорайоне Кузнецовский затон. На место происшествия, как сообщили «КП-Уфа» в пресс-службе МВД Башкирии, была направлена следственно-оперативная группа, которая провела осмотр.
Сейчас сотрудники правоохранительных органов изучают видеоматериалы. Устанавливаются личности лиц, фигурирующих на записи.
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