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Под Волгоградом в ДТП легковушки и грузовика пострадал 6-летний ребенок

Ребенок и водители попали в больницу после страшной аварии в Волгоградской области.

Источник: ГУ МВД по Волгоградской области

В столкновении легковушки и грузовика на дороге «Волгоград — Сальск» пострадали водитель и маленький ребенок. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, авария произошла 2 февраля в Октябрьском районе на 123-м километре трассы.

«ЗАЗ Шанс» влетел с Mercedes Actros. Машину от удара отбросило в кювет. Находившиеся в салоне люди чудом выжили. По предварительным данным, в результате ДТП травмы получили водитель и его шестилетний пассажир. Пострадавших экстренно отвезли ближайшее медицинское учреждение.

Сотрудники ГИБДД выяснят обстоятельства аварии. Водителям советуют быть предельно внимательными, соблюдать скоростной режим и дистанцию, а также избегать резких маневров.