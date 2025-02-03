Под Волгоградом в ДТП легковушки и грузовика пострадал 6-летний ребенок

В столкновении легковушки и грузовика на дороге «Волгоград — Сальск» пострадали водитель и маленький ребенок. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, авария произошла 2 февраля в Октябрьском районе на 123-м километре трассы.