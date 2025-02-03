В Дятловском районе горел жилой дом: погиб хозяин

2 февраля в 11.23 дятловским спасателям поступило сообщение о пожаре: в агрогородке Леоновичи на частном подворье горел жилой дом. К моменту прибытия пожарных расчетов внутри блочного строения было плотное задымление.
Очевидцы рассказали, что увидели клубы дыма, выбивающиеся из окон соседского дома, незамедлительно сообщили в МЧС и бросились на помощь погорельцу. На полу в коридоре соседи обнаружили без признаков жизни 52-летнего хозяина.
До прибытия подразделений МЧС местные жители ликвидировали горение внутри строения. Прибывшая бригада скорой медицинской помощи констатировала смерть мужчины.
Работники МЧС убедились в невозможности повторного возгорания. Огнем поврежден пол в коридоре и в жилой комнате, закопчены стены и потолок. Причина пожара устанавливается. Вероятнее всего, к случившемуся привело неосторожное обращение с огнем при курении.