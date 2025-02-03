В Дятловском районе горел жилой дом: погиб хозяин

Работники МЧС убедились в невозможности повторного возгорания. Огнем поврежден пол в коридоре и в жилой комнате, закопчены стены и потолок. Причина пожара устанавливается. Вероятнее всего, к случившемуся привело неосторожное обращение с огнем при курении.