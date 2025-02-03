Ричмонд
+14°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Что известно о взрыве в ЖК «Алые паруса» в Москве

Взрыв произошел в холле ЖК Алые паруса на северо-западе Москвы, сообщили ТАСС в оперативных службах. По последним данным, в результате погиб один человек, четверо пострадали. После покушения умер глава Федерации бокса ДНР Армен Саркисян. Следственный комитет возбудил уголовное дело.

ТАСС собрал основное о происшествии.

Обстоятельства происшествия

  • В холле первого этажа ЖК «Алые паруса» произошел взрыв.
  • Повреждения получили остекление и гипсокартонный потолок.
  • Пожара не последовало.
  • Несущие конструкции жилого дома в ЖК «Алые паруса», по предварительным данным, не повреждены, дальнейших обрушений не будет, сообщили в оперативных службах.
  • Вертолет прибыл на случай эвакуации пострадавших.
  • Помещения ЖК и прилегающую территорию проверяют на взрывные устройства.
  • Спасатели завершили работу на месте взрыва.
  • Возле ЖК проверяют припаркованные машины.

Погибшие и пострадавшие

  • По последним данным, погиб один человек, четверо пострадали.
  • Погибли глава Федерации бокса ДНР Армен Саркисян и его охранник.
  • Саркисяна преследовали украинские власти, как следует из информации в базе данных МВД Украины, с 2014 года он находился в розыске на Украине.
  • Состояние четырех человек оценивается как тяжелое.

Расследование ЧП

  • Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105, ч. 2 ст. 105, ч. 4 ст. 222.1 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц, убийство общеопасным способом, незаконный оборот оружия).
  • Руководитель ГСУ СК по Москве Андрей Стрижов по Москве выехал на место.
  • Там также находится прокурор Северо-Западного административного округа столицы Максим Киселев.
  • По данным оперативных служб, причиной инцидента стал взрыв неустановленного устройства.
  • Специалисты изучают камеры видеонаблюдения ЖК «Алые паруса» в Москве.
  • Целью взрыва стало покушение на убийство.
  • Покушение на Саркисяна было заказным и тщательно спланированным, уточнили в оперативных службах.
  • Правоохранители опрашивают жителей ЖК.
  • Взрывное устройство мог пронести курьер.
  • По данным оперативных служб, мощность взрывного устройства составила до 1 кг в тротиловом эквиваленте.
  • Взрывное устройство было заложено утром 3 февраля.