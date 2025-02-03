Что известно о взрыве в ЖК «Алые паруса» в Москве

ТАСС собрал основное о происшествии.
Обстоятельства происшествия
- В холле первого этажа ЖК «Алые паруса» произошел взрыв.
- Повреждения получили остекление и гипсокартонный потолок.
- Пожара не последовало.
- Несущие конструкции жилого дома в ЖК «Алые паруса», по предварительным данным, не повреждены, дальнейших обрушений не будет, сообщили в оперативных службах.
- Вертолет прибыл на случай эвакуации пострадавших.
- Помещения ЖК и прилегающую территорию проверяют на взрывные устройства.
- Спасатели завершили работу на месте взрыва.
- Возле ЖК проверяют припаркованные машины.
Погибшие и пострадавшие
- По последним данным, погиб один человек, четверо пострадали.
- Погибли глава Федерации бокса ДНР Армен Саркисян и его охранник.
- Саркисяна преследовали украинские власти, как следует из информации в базе данных МВД Украины, с 2014 года он находился в розыске на Украине.
- Состояние четырех человек оценивается как тяжелое.
Расследование ЧП
- Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105, ч. 2 ст. 105, ч. 4 ст. 222.1 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц, убийство общеопасным способом, незаконный оборот оружия).
- Руководитель ГСУ СК по Москве Андрей Стрижов по Москве выехал на место.
- Там также находится прокурор Северо-Западного административного округа столицы Максим Киселев.
- По данным оперативных служб, причиной инцидента стал взрыв неустановленного устройства.
- Специалисты изучают камеры видеонаблюдения ЖК «Алые паруса» в Москве.
- Целью взрыва стало покушение на убийство.
- Покушение на Саркисяна было заказным и тщательно спланированным, уточнили в оперативных службах.
- Правоохранители опрашивают жителей ЖК.
- Взрывное устройство мог пронести курьер.
- По данным оперативных служб, мощность взрывного устройства составила до 1 кг в тротиловом эквиваленте.
- Взрывное устройство было заложено утром 3 февраля.