Что известно о взрыве в ЖК «Алые паруса» в Москве

Взрыв произошел в холле ЖК Алые паруса на северо-западе Москвы, сообщили ТАСС в оперативных службах. По последним данным, в результате погиб один человек, четверо пострадали. После покушения умер глава Федерации бокса ДНР Армен Саркисян. Следственный комитет возбудил уголовное дело.