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В Прикамье общее число отравившихся шаурмой выросло до 73 человек

Количество отравившихся некачественной шаурмой в Кунгуре увеличилось: на сегодня известно, что пострадали 73 человека, в том числе несовершеннолетние.

Источник: РИА "Новости"

Как пояснили в региональном минздраве, сейчас госпитализированы 66 человек, из них 24 ребенка. Им оказывается помощь.

Напомним, первые пострадавшие с признаками пищевого отравления обратились в городскую больницу Кунгура 30 января. У всех заболевших был выявлен возбудитель сальмонеллеза.

СУ СК России по Пермскому краю по факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статьям 238 и 236 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности) и (нарушение санитарно-эпидемиологических правил).