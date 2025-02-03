В Прикамье общее число отравившихся шаурмой выросло до 73 человек

Как пояснили в региональном минздраве, сейчас госпитализированы 66 человек, из них 24 ребенка. Им оказывается помощь.
Напомним, первые пострадавшие с признаками пищевого отравления обратились в городскую больницу Кунгура 30 января. У всех заболевших был выявлен возбудитель сальмонеллеза.
СУ СК России по Пермскому краю по факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статьям 238 и 236 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности) и (нарушение санитарно-эпидемиологических правил).