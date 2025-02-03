Двух пропавших жителей нашли мертвыми в Волгоградской области

Судьба еще пяти человек до сих пор остается неизвестной. Поиски продолжаются, распространяются ориентировки, проверяются все возможные свидетельства. Еще две заявки не подтвердились, а в одном случае волонтеры установили личность найденного человека. Но есть и хорошие новости — 20 волгоградцев нашлись живыми, что стало огромной радостью для их близких.