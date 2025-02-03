Двух пропавших жителей нашли мертвыми в Волгоградской области

Январь 2025 года стал непростым месяцем для поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» в Волгоградской области. К волонтерам обратились 30 семей, у которых пропали родные и знакомые. Добровольцы отряда, работающие на безвозмездной основе, бросили все силы на поиски. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в ПСО, к сожалению, поиски двух пропавших жителей закончились трагически — они погибли.
Судьба еще пяти человек до сих пор остается неизвестной. Поиски продолжаются, распространяются ориентировки, проверяются все возможные свидетельства. Еще две заявки не подтвердились, а в одном случае волонтеры установили личность найденного человека. Но есть и хорошие новости — 20 волгоградцев нашлись живыми, что стало огромной радостью для их близких.
Напомним, что отряд «Лиза Алерт», существующий вот уже 15 лет, объединяет более 40 000 добровольцев по всей России. Они работают круглосуточно, оказывая неоценимую помощь правоохранительным органам в поиске пропавших людей.