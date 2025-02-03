Во Владивостоке экс-чиновник ответит в суде за незаконную сделку с землей

Во Владивостоке прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении бывшего начальника Управления муниципальной собственности, обвиняемого в превышении должностных полномочий. По версии следствия, в 2019 году чиновник изменил вид разрешенного использования земельного участка на улице Сабанеева с «эксплуатации объектов образования» на «капитальные гаражи». Затем он незаконно продал землю без конкурсных процедур и по заниженной цене — всего за 4 млн рублей, что в четыре раза ниже кадастровой стоимости. Ущерб бюджету Владивостокского городского округа составил около 12 млн рублей.
Ранее суд удовлетворил иск прокуратуры о возврате незаконно отчужденного участка муниципалитету. Теперь уголовное дело передано во Фрунзенский районный суд Владивостока для рассмотрения по существу.
В 2024 году прокуратура Приморья добилась возвращения 155 га незаконно отчужденных земель в муниципальную собственность Владивостока. По фактам махинаций было возбуждено девять уголовных дел. Прокурор Приморского края Сергей Столяров сообщил, что в результате вмешательства прокуратуры освобождено более 12 га самовольно занятых государственных земель в зоне охраны объекта культурного наследия — Владивостокской крепости.
Кроме того, судебным порядком возвращены более 155 га неправомерно отчужденных земель в городе.