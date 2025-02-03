Житель Прикамья доверился девушке с сайта знакомств и лишился 600 тысяч рублей

Все это время прикамец видел в приложении, как пополняется его виртуальный доход. Однако получить процент по вкладу ему не удалось. Когда молодой человек решил вывести вложенные деньги, его новая знакомая перестала выходить на связь. Только тогда парень понял, что его обманули, и обратился в полицию.