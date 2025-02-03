Житель Прикамья доверился девушке с сайта знакомств и лишился 600 тысяч рублей

Предложение девушки с сайта знакомств обернулось для 22-летнего жителя Чайковского потерей более 600 тысяч рублей. Собеседница предложила молодому человеку заработать на инвестициях. Подробности рассказали в краевом МВД.
Под диктовку новой знакомой парень установил на свой телефон специальное приложение. Затем в течение нескольких дней он делал переводы денежных средств. Всего он перевел более 600 тысяч рублей.
Все это время прикамец видел в приложении, как пополняется его виртуальный доход. Однако получить процент по вкладу ему не удалось. Когда молодой человек решил вывести вложенные деньги, его новая знакомая перестала выходить на связь. Только тогда парень понял, что его обманули, и обратился в полицию.
По данному факту возбудили уголовное дело по статье «мошенничество». Сейчас полицейские устанавливают личность человека, причастного к совершению преступления.