В Солигорском районе в реке утонул пенсионер

ОСВОД напоминает о необходимости заботы о пожилых людях и их безопасности на водоемах. Следует помнить, что это более уязвимая категория граждан из-за различных факторов, особенно ввиду особенностей состояния здоровья. Нужно говорить с пожилыми родственниками о правилах безопасности на воде в зимний период, регулярно проверять, где они находятся. Также следует обеспечить пожилых людей необходимыми средствами безопасности, такими как спасательные жилеты и специальные приспособления для передвижения по льду.