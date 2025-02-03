В Солигорском районе в реке утонул пенсионер

Работниками Солигорского ОСВОД 1 февраля в 14.29 при помощи подручных средств был извлечен из воды житель Слуцкого района. Он находился в одежде, спасательный жилет отсутствовал. Известно, что 29 января около 17.00 мужчина уехал на велосипеде из дома в неизвестном направлении. Заявление в Слуцкий РОВД о пропаже поступило 30 января от его внучатой племянницы.
Обстоятельства утопления устанавливаются. Назначена судебно-медицинская экспертиза. Солигорский РОСК проводит проверку по факту гибели.
ОСВОД напоминает о необходимости заботы о пожилых людях и их безопасности на водоемах. Следует помнить, что это более уязвимая категория граждан из-за различных факторов, особенно ввиду особенностей состояния здоровья. Нужно говорить с пожилыми родственниками о правилах безопасности на воде в зимний период, регулярно проверять, где они находятся. Также следует обеспечить пожилых людей необходимыми средствами безопасности, такими как спасательные жилеты и специальные приспособления для передвижения по льду.