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Раскрыта возможная личность жертвы взрыва в «Алых парусах»

Раскрыта возможная личность жертвы взрыва в столичном жилищном комплексе (ЖК) Алые паруса. Об этом пишет Telegram-канал ВЧК-ОГПУ (внесен Минюстом в реестр иноагентов).

Источник: РИА "Новости"

По предварительным данным, погибшим мог быть президент федерации бокса Донецкой народной республики (ДНР), создатель батальона «Арбат» Армен Саркисян. Он снимал квартиру в ЖК, сообщили собственники жилья.

Правоохранительные органы рассматривают в качестве основной версии произошедшего заказное преступление. По предварительным данным, в холле здания сработало радиоуправляемое взрывное устройство. Источник РБК утверждает, что взрыв мог быть заранее подготовлен.

Взрыв в доме № 77 на Авиационной улице прогремел 3 февраля. В результате случившегося пострадало остекление в части здания, пять человек получили травмы. Предварительно, один человек погиб.

Правоохранительные органы рассматривают версию о покушении. Следователи возбудили уголовное дело.