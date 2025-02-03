Житель Красноярска украл из магазинов около 90 пачек сливочного масла

В Красноярске будут судить мужчину, который украл из магазинов 87 пачек сливочного масла. Как рассказали в полиции, прошлой осенью 25-летний нарушитель пришел в одну из местных торговых точек и покинул торговое помещение, забрав с собой 37 пачек.