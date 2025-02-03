Житель Красноярска украл из магазинов около 90 пачек сливочного масла

В Красноярске будут судить мужчину, который украл из магазинов 87 пачек сливочного масла. Как рассказали в полиции, прошлой осенью 25-летний нарушитель пришел в одну из местных торговых точек и покинул торговое помещение, забрав с собой 37 пачек.
Позже сотрудники обнаружили пропажу и обратились в полицию. Выяснилось, что за молодым человеком числились три эпизода кражи масла.
Похищенную продукцию обвиняемый перепродавал, выручив за это 7 тысяч рублей при реальной стоимости в 15 тысяч. В настоящее время расследование дела завершено, а материалы переданы в суд.