Названа точная причина гибели 4 детей в Красной Сопке

В Следственном комитете назвали официальную причину гибели четырех детей в селе Красная Сопка Красноярского края. Страшная трагедия всколыхнула всю страну в сентябре 2024 года.
Несколько месяцев эксперты и криминалисты выясняли, чем на самом деле отравилась семья в тот день — дети и родители были экстренно госпитализированы, но спасти смогли лишь мать с отцом да их еще не рожденного на тот момент ребенка, который умер спустя три месяца после рождения — 2 февраля 2025 года.
Обвинение в причинении гибели по неосторожности предъявлено отцу погибших, который в роковой день распылил в доме средство для травли насекомых. Что на самом деле стало причиной гибели четырех детей в возрасте от 6 до 13 лет, установили эксперты. Подробности в материале krsk.aif.ru.
Причина гибели детей подтверждена экспертизой.
Как рассказали в Следственном комитете 3 февраля, в рамках расследования уголовного дела следствие получило результаты судебно-медицинской экспертизы биологических объектов, которую провели в ФГБУ «Российский центр судебно-медицинской экспертизы Минздрава России».
«Согласно заключению экспертов, в биологических объектах детей, представленных на экспертизу, обнаружены компоненты инсектицидного средства. Выводы судебно-химической экспертизы не противоречат выводам комиссионной судебно-медицинской экспертизы, проведенной КГБУЗ “Красноярское краевое бюро судебно-медицинской экспертизы”. Согласно заключению экспертов, смерть четверых детей наступила в результате острого отравления деструктивным ядом (инсектицидами) системного действия», — рассказала krsk.aif.ru помощница руководителя ГСУ СК по Красноярскому краю и Республике Хакасия Юлия Арбузова.
Представитель СК подчеркнула, что ничего другого, способного повлечь смертельный исход, в биологических материалах погибших детей не обнаружено.
С учетом собранных доказательств и результатов экспертиз установлено, что смерть детей наступила из-за попадания в их организм компонентов инсектицидного средства.
Что случилось с семьей.
Напомним, резкое недомогание семья почувствовала утром 21 сентября 2024 года. Всех госпитализировали. В тот же день скончались младшие мальчик и девочка. За несколько дней не стало и двух старших девочек 11 и 13 лет.
Установлено, что накануне отравления глава семьи травил мух дихлофосом. В это время на пару часов семья покидала дом, после чего, вернувшись, проветрила помещение. Однако, видимо, это не помогло. Остатки дихлофоса были найдены на посуде, а также элементах одежды погибших и пострадавших. В тот день, сразу после травли насекомых, семья сварила пельмени и ими поужинала.
Известно, что в день трагедии скончался котенок, который жил в доме. На его шерсти тоже были обнаружены остатки инсектицида.
В отношении отца возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности (ч. 3 ст. 109 УК РФ). Расследование продолжается.
Химики настроены скептически.
Однако ученые-химики к версии о гибели детей из-за средства для борьбы с насекомыми относятся скептически. По их словам, современные инсектициды безвредны для людей и животных. А чтобы смертельно отравиться, доза вещества, содержащегося в них, так называемых циперметринов, должна быть очень большой.
«Самый токсичный компонент дихлофоса — циперметрин, его смертельная доза 250 мг на килограмм тела. Для отравления ребенка весом 10 кг потребуется 2,5 грамма циперметрина, а в двух баллонах дихлофоса его было всего 1,4 г! Значит, для гарантированного отравления потребуется три-четыре баллона, причем весь этот дихлофос следует употребить внутрь, а не разбрызгать по комнатам и подышать парами», — рассказывал krsk.aif.ru опытный химик Сергей Сохранный.
Слова ученого подтверждали и другие специалисты в области химии.
Новая трагедия.
Однако гибелью четырех детей трагедия для семьи не закончилась. Когда погибли старшие дети, их мать была на позднем сроке беременности. Она родила мальчика 8 ноября. Это был долгожданный малыш, которого мама и отец называли новым смыслом своей жизни. Однако ночью 2 февраля 2025 года младенца не стало. Около половины четвертого утра мать проснулась и увидела мальчика в кроватке бездыханным.
Глава семейства поделился с krsk.aif.ru подробностями, как произошла трагедия.
По словам мужчины, вечером после порции грудного молока малыш уснул. Вместе с ним уснули родители. Все спали в одной комнате — кроватка ребенка находилась рядом.
«Я спал рядом с кроваткой, — рассказал отец. — Жена сказала, что у сына была пена у рта».
Следователи СК и прокуратура проводят проверку по факту гибели малыша. Уголовное дело пока не возбудили. Предварительная причина смерти — асфиксия, вызванная рвотными массами. Но точную причину смерти покажет экспертиза.
Опытный юрист и бывший следователь СК Федор Глушков поделился мнением с корреспондентом krsk.aif.ru о том, грозит ли родителям уголовная ответственность из-за внезапной гибели их единственного трехмесячного малыша.
Эксперт выразил сомнение, что на мать заведут уголовное дело, однако ситуацию отягчает смерть предыдущих детей. Если экспертиза покажет наличие инсектицидов или еще каких-нибудь опасных веществ, то есть некоторая вероятность, что следователи возбудят еще одно дело о причинении смерти по неосторожности.
«Может быть и вовсе так называемый синдром внезапной детской смерти. Или какие-то врожденные заболевания неожиданно дали о себе знать. В таком случае, смерть ребенка — не вина родителей. В таких случаях к ответственности никого не привлекают», — рассказывал эксперт.
Однако юрист уверен, что эта смерть — несчастный случай, и вины родителей в ней нет. Поэтому, скорее всего, будет отказ в возбуждении уголовного дела.
Отец по-прежнему не верит в версию с дихлофосом. Говорит, что не знает, почему дети погибли: «Хоть к экстрасенсам иди».