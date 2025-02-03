Названа точная причина гибели 4 детей в Красной Сопке

Несколько месяцев эксперты и криминалисты выясняли, чем на самом деле отравилась семья в тот день — дети и родители были экстренно госпитализированы, но спасти смогли лишь мать с отцом да их еще не рожденного на тот момент ребенка, который умер спустя три месяца после рождения — 2 февраля 2025 года.