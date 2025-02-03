Нижегородская студентка перевела мошенникам 3,8 млн рублей со счетов родителей

Через некоторое время студентке позвонила «сотрудница банка» и сообщила, что по банковскими счетам нижегородки и ее родителей проходят сомнительные финансовые операции. В течение месяца обманутая студентка переводила на указанные злоумышленниками банковские реквизиты денежные средства с родительских счетов. Общая сумма ущерба составила почти 3,8 млн руб.