При взрыве в «Алых парусах» пострадал основатель батальона «Арбат»

В 2022-м он создал батальон «Арбат», или Армянский батальон, который входит в состав интернациональной бригады «Пятнашка». «Армянский батальон был и ранее — в виде отряда. Но мы для себя поняли, что ему не надо оставаться обособленным. Армянский батальон должен звучать громко», — заявлял командир бригады Ахра Авидзба. Летом 2023 года «Арбат» заключил контракт с Минобороны России, его командующим стал Айк Гаспарян, который ранее служил в ЧВК «Вагнер».