В Приангарье заключили под стражу гражданина Узбекистана за мошенничество с автомобилями

Как сообщает объединенная пресс-служба судов Иркутской области, мужчину объявили в международный розыск в конце ноября 2024 года. В декабре его заочно заключили под стражу. В январе фигуранта задержали в Нижнеилимском районе при помощи мониторинга информационных ресурсов. По решению суда мужчину заключили под стражу на 40 дней до 1 марта. До решения вопроса об экстрадиции фигурант будет находиться под стражей.