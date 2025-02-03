В Приангарье заключили под стражу гражданина Узбекистана за мошенничество с автомобилями

В Иркутской области заключили под стражу гражданина Узбекистана, обвиняемого в мошенничестве при продаже автомобилей. В дальнейшем его экстрадируют на родину. В июне прошлого года фигурант, находясь в Узбекистанском районе, продал двум мужчинам, занимающимся куплей-продажей автомобилей, два транспортных средства на сумму более 14 тысяч долларов США. Автомобили ему не принадлежали, пишет ИА IrkutskMedia.
Как сообщает объединенная пресс-служба судов Иркутской области, мужчину объявили в международный розыск в конце ноября 2024 года. В декабре его заочно заключили под стражу. В январе фигуранта задержали в Нижнеилимском районе при помощи мониторинга информационных ресурсов. По решению суда мужчину заключили под стражу на 40 дней до 1 марта. До решения вопроса об экстрадиции фигурант будет находиться под стражей.