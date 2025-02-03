Украл малахитовую шкатулку и шубу из лисы: 60-летний петербуржец выбил дыру в полу квартиры и обнес ее на 1 млн рублей

Сегодня, 3 февраля, 60-летнему мужчине предъявили обвинение сразу по нескольким эпизодам краж. К слову, один из инцидентов произошел 13 октября 2021 года, когда пенсионер выбил через подвальное помещение дыру в полу квартиры на первом этаже в доме 59 на Ленинградской улице. Так он пробрался в комнаты, откуда украл имущество, общая стоимость которого составила 1 миллион рублей. О подробностях сообщили в пресс-службе Прокуратуры по Петербургу.
— Через проделанное отверстие он похитил золотые кольца, серьги, цепочки, малахитовую шкатулку, норковую шубу и шубу из черно-бурой лисы, — уточнили в ведомстве.
Аналогичным образом пенсионер пробрался в квартиру дома 175 на проспекте Народного Ополчения 28 апреля 2022 года. Оттуда он вынес драгоценности на сумму более 100 тысяч рублей. Еще на 435 тысяч рублей петербуржец обнес жилье дома 124 на проспекте Стачек весной 2023 года. Тогда в спальне он заприметил ювелирку и не смог ее не забрать.
Однако «подпольного» преступника удалось вычислить по отпечаткам его обуви, которые он оставил во всех ограбленных квартирах. Подозреваемым оказался слесарь. Он пользовался случаем, пока хозяев не было дома. Все украденное мужчина собирал в пакеты, а потом сдавал в комиссионные магазины.
Петербуржца задержали. В его отношении возбудили два уголовных дела по третьей части статьи 158 УК РФ, еще одно — по четвертой части статьи 158 УК РФ. Скоро ему вынесут приговор.