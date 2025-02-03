Украл малахитовую шкатулку и шубу из лисы: 60-летний петербуржец выбил дыру в полу квартиры и обнес ее на 1 млн рублей

Сегодня, 3 февраля, 60-летнему мужчине предъявили обвинение сразу по нескольким эпизодам краж. К слову, один из инцидентов произошел 13 октября 2021 года, когда пенсионер выбил через подвальное помещение дыру в полу квартиры на первом этаже в доме 59 на Ленинградской улице. Так он пробрался в комнаты, откуда украл имущество, общая стоимость которого составила 1 миллион рублей. О подробностях сообщили в пресс-службе Прокуратуры по Петербургу.