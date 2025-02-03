В Петербурге пьяный мужчина напал на фельдшера скорой

«Полицией установлено, что накануне вечером бригаде “скорой” поступило сообщение о неизвестном, потерявшем сознание в помещении прачечной в доме 16 по проспекту Художников. Чуть позже, когда ему оказывали помощь, 29-летний мужчина пришел в себя и проявил агрессию по отношению к прибывшим медикам, нанеся женщине-фельдшеру телесные повреждения», — говорится в сообщении.