В Омской области больше недели ищут женщину в красном пуховике

Волонтёры поисково-спасательного отряда «ДоброСпас-Омск» сообщили о поисках Романюк Елены Васильевны 1972 года рождения. Ещё 24 января около 16:00 омичка вышла из дома, доехала до вокзала и пропала. Проживает женщина на улице 40 лет Победы в посёлке Марьяновка.
Пропавшая была одета в красный пуховик, бежевые штаны, белую вязаную шапку и чёрные ботинки. Волонтёры отмечают, что для её поисков требуются добровольцы.
Тех, кто что-либо знает о местонахождении Елены Романюк, просят сообщить об этом по телефонам: 8−999−470−10−08, 8−999−453−77−10 или 02 (102).