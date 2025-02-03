В Омской области больше недели ищут женщину в красном пуховике

Волонтёры поисково-спасательного отряда «ДоброСпас-Омск» сообщили о поисках Романюк Елены Васильевны 1972 года рождения. Ещё 24 января около 16:00 омичка вышла из дома, доехала до вокзала и пропала. Проживает женщина на улице 40 лет Победы в посёлке Марьяновка.