«У одной выбит замок, у другой проломлен низ, а в третьей вынесена дверная коробка». Житель Сморгони повредил три двери в общежитии, пока искал жену

В сообщении сказано, что 28 января 2025 года 35-летний житель поругался с женой, после чего она ушла из дома, а мужчина стал пить алкоголь. Когда спиртное закончилось, фигурант принял решение вернуть супругу. Он предположил, что она находится в общежитии, расположенном по улице Юбилейной. Правда мужчина не знал, в какой именно из комнат. По этой причине он стал «колотить ногами в первые попавшиеся».