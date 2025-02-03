«У одной выбит замок, у другой проломлен низ, а в третьей вынесена дверная коробка». Житель Сморгони повредил три двери в общежитии, пока искал жену

Житель Сморгони разбил три двери, пока искал жену в общежитии. Подробности рассказали в пресс-службе УВД Гродненского облисполкома.
В сообщении сказано, что 28 января 2025 года 35-летний житель поругался с женой, после чего она ушла из дома, а мужчина стал пить алкоголь. Когда спиртное закончилось, фигурант принял решение вернуть супругу. Он предположил, что она находится в общежитии, расположенном по улице Юбилейной. Правда мужчина не знал, в какой именно из комнат. По этой причине он стал «колотить ногами в первые попавшиеся».
«В итоге от действий гражданина были повреждены три двери: у одной выбит замок, у другой проломлен низ, а в третьей вынесена дверная коробка», — рассказали в ведомстве.
Говорится, что про дебошира оперативно сообщили в милицию, он задержан. В отношении жителя Сморгони заведено уголовное дело за хулиганство. Ему грозит до трех лет лишения свободы.
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