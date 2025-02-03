На ростовского замгубернатора завели дело из-за высоких кредитных ставок

Федотова — ставленник экс-губернатора Василия Голубева и вместе с ним прибыла на работу из Московской области, пишет «161». Голубев покинул должность губернатора в ноябре 2024-го, а затем стал сенатором от Ростовской области. «161» в январе со ссылкой на источники сообщило о просьбе Генпрокуратуры снять неприкосновенность к Совфеду, однако в Совфеде опровергли информацию о поставление подобной инициативы.