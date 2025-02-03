Профессор Матвеев рассказал о нашествии саранчи в Иркутской области

«Иркутскую область ждет нашествие саранчи», — новости с подобными устрашающими заголовками разлетелись по сетям. Виной тому аномально-теплая зима. Кстати, в список вошли еще 20 регионов России. Однако КП-Иркутск Аркадий Матвеев, декан, заведующий кафедрой «Зоологии позвоночных и экологии» в Иркутском госуниверситете, доктор биологических наук, профессор, рассказал, что пока о нашествии саранчи говорить рано.
— Зима вообще никак не связана с нашествием саранчи. Это зависит от летней погоды. А если говорить конкретнее, то она должна быть очень теплой и сухой. Ведь только в годы жаркой и засушливой летней погоды многократно возрастает успешность размножения саранчи, — рассказывает Аркадий Матвеев корреспонденту КП-Иркутск. — Сейчас еще рано говорить о нашествии, ведь мы не знаем прогноз погоды на лето.
Аркадий Матвеев сообщает, что летом в период засушливой и жаркой погоды особенно не везет регионам, соседствующим с Казахстаном. Ведь чаще многократные вспышки увеличения численности саранчи происходят в степных районах. Стоит отметить, что вредители сельхозкультур всегда представляют наибольшую угрозу для агропромышленного комплекса.