Профессор Матвеев рассказал о нашествии саранчи в Иркутской области

— Зима вообще никак не связана с нашествием саранчи. Это зависит от летней погоды. А если говорить конкретнее, то она должна быть очень теплой и сухой. Ведь только в годы жаркой и засушливой летней погоды многократно возрастает успешность размножения саранчи, — рассказывает Аркадий Матвеев корреспонденту КП-Иркутск. — Сейчас еще рано говорить о нашествии, ведь мы не знаем прогноз погоды на лето.