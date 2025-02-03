Маньяку из Новосибирской области отказали в помиловании

Верховный суд Российской Федерации вынес решение по апелляции Михаила Юдина, жителя города Бердска, признанного виновным в серии жестоких убийств.
Как пишет ТАСС, высшая судебная инстанция оставила в силе ранее вынесенный приговор о пожизненном лишении свободы.
История преступлений Юдина началась в далеком 1998 году. Именно тогда, в августе, он совершил первое нападение, изнасиловав женщину. К счастью для жертвы, ей удалось остаться в живых, однако поймать преступника в тот момент не удалось.
Спустя год, летом 1999-го, Юдин перешел к более жестоким действиям. Вблизи автобусной остановки он напал на шестнадцатилетнюю девушку, подверг ее насилию и задушил, когда услышал приближающиеся шаги прохожих.
Осенью того же года, работая в одной из строительных бригад, направленной в Новосибирск, маньяк совершил еще одно убийство, на этот раз в подъезде жилого дома. Его жертвой стала женщина, которую он изнасиловал и убил в состоянии алкогольного опьянения.
В 2000 году его арестовали за попытку ограбления и приговорили к трем годам лишения свободы, однако благодаря амнистии по случаю избрания президента он был освобожден уже через три месяца.
Выйдя на свободу, маньяк продолжил свою кровавую серию, совершив еще несколько убийств. Лишь в 2003 году его вновь задержали, но вскоре отпустили под подписку о невыезде.
Переломный момент в расследовании наступил после проведения генетической экспертизы, которая однозначно связала Юдина со всеми совершенными убийствами. Вновь арестованный маньяк признался в содеянном, указав на пять жертв и более двух десятков других разбойных нападений.
Судебно-психиатрическая экспертиза признала Юдина полностью вменяемым, что позволило суду вынести ему максимально суровое наказание — пожизненное лишение свободы.