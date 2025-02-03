Маньяку из Новосибирской области отказали в помиловании

Осенью того же года, работая в одной из строительных бригад, направленной в Новосибирск, маньяк совершил еще одно убийство, на этот раз в подъезде жилого дома. Его жертвой стала женщина, которую он изнасиловал и убил в состоянии алкогольного опьянения.