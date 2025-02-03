В Волгоградской области задержан наехавший на подростков водитель легковушки

По информации регионального следственного комитета, трагедия произошла в ночь на 2 февраля в Урюпинском районе. Находившийся в нетрезвом состоянии водитель «Лады Калины» сбил двух подростков 2009 года рождения, когда ехал из хутора Булековского в сторону автодороги Новониколаевский — Нехаевская.
Чтобы избежать уголовной ответственности, водитель бросил пострадавших и скрылся с места происшествия. Один юноша скончался, второй остался жив, его увезли в больницу с переломом позвонка и сотрясением головного мозга.
Благодаря слаженной работе следователей и сотрудников полиции быстро удалось установить личность преступника и его местонахождение. Его задержали дома в хуторе Белогорском. Экспертиза подтвердила, что на момент совершения наезда 43-летний мужчина был пьян.
Возбуждено уголовное дело по п. п. «а», «б» ч. 4 ст. 264 УК РФ — «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения, сопряженное с оставлением места дорожно-транспортного происшествия».
В суд направлено ходатайство о взятии подозреваемого под стражу. Свою вину в содеянном он полностью признал.
На данный момент проводятся следственные мероприятия, направленные на выяснение всех обстоятельств произошедшего, создание и закрепление доказательной базы по уголовному делу.