В Волгоградской области задержан наехавший на подростков водитель легковушки

По информации регионального следственного комитета, трагедия произошла в ночь на 2 февраля в Урюпинском районе. Находившийся в нетрезвом состоянии водитель «Лады Калины» сбил двух подростков 2009 года рождения, когда ехал из хутора Булековского в сторону автодороги Новониколаевский — Нехаевская.