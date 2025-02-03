Ричмонд
+14°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Волгоградской области задержан наехавший на подростков водитель легковушки

Один несовершеннолетний пешеход погиб, второй получил серьезные травмы.

По информации регионального следственного комитета, трагедия произошла в ночь на 2 февраля в Урюпинском районе. Находившийся в нетрезвом состоянии водитель «Лады Калины» сбил двух подростков 2009 года рождения, когда ехал из хутора Булековского в сторону автодороги Новониколаевский — Нехаевская.

Чтобы избежать уголовной ответственности, водитель бросил пострадавших и скрылся с места происшествия. Один юноша скончался, второй остался жив, его увезли в больницу с переломом позвонка и сотрясением головного мозга.

Благодаря слаженной работе следователей и сотрудников полиции быстро удалось установить личность преступника и его местонахождение. Его задержали дома в хуторе Белогорском. Экспертиза подтвердила, что на момент совершения наезда 43-летний мужчина был пьян.

Возбуждено уголовное дело по п. п. «а», «б» ч. 4 ст. 264 УК РФ — «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения, сопряженное с оставлением места дорожно-транспортного происшествия».

В суд направлено ходатайство о взятии подозреваемого под стражу. Свою вину в содеянном он полностью признал.

На данный момент проводятся следственные мероприятия, направленные на выяснение всех обстоятельств произошедшего, создание и закрепление доказательной базы по уголовному делу.