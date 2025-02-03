Дело о смертельном ДТП с автобусом на трассе «Нарва» взял на контроль Бастрыкин

По уточненным данным полиции, в результате дорожной аварии погибли два пассажира автобуса — 60-летняя женщина и ее 61-летний супруг. Оба водителя, а также еще двое пассажиров автобуса, среди которых 11-летний мальчик и 36-летний мужчина, госпитализированы в крайне тяжелом состоянии.