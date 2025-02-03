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Забил до смерти: пациент бросился на охранника в больнице Комсомольска-на-Амуре

В Комсомольске-на-Амуре местный житель предстанет перед судом за убийство.

Источник: AP 2024

В Комсомольске-на-Амуре местный житель предстанет перед судом за убийство.

Как сообщает СУ СК РФ по Хабаровскому краю и ЕАО, в августе прошлого года нетрезвый пациент начал дебоширить в больнице. Охранник вмешался в попытке успокоить мужчину, но тот только набросился на работника и начал избивать его. К сожалению, охранник скончался.

Ранее дебошир уже имел судимость. Следственный комитет завершил расследование уголовного дела и направил его в суд.

Подробности происшествия и мотивы действий обвиняемого уточняются.