Забил до смерти: пациент бросился на охранника в больнице Комсомольска-на-Амуре

В Комсомольске-на-Амуре местный житель предстанет перед судом за убийство.
Как сообщает СУ СК РФ по Хабаровскому краю и ЕАО, в августе прошлого года нетрезвый пациент начал дебоширить в больнице. Охранник вмешался в попытке успокоить мужчину, но тот только набросился на работника и начал избивать его. К сожалению, охранник скончался.
Ранее дебошир уже имел судимость. Следственный комитет завершил расследование уголовного дела и направил его в суд.
Подробности происшествия и мотивы действий обвиняемого уточняются.