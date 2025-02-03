Забил до смерти: пациент бросился на охранника в больнице Комсомольска-на-Амуре

Как сообщает СУ СК РФ по Хабаровскому краю и ЕАО, в августе прошлого года нетрезвый пациент начал дебоширить в больнице. Охранник вмешался в попытке успокоить мужчину, но тот только набросился на работника и начал избивать его. К сожалению, охранник скончался.