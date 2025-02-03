В Воронеже молодой человек упал с 17 этажа и погиб

В воскресенье, 2 февраля, трагедия случилась в Центральном районе Воронежа на улице Тимирязева. Прохожие около 21.30 обнаружили у дома № 27а молодого человека в луже крови. Очевидцы утверждают, что он выпал из окна 17 этажа. Чуда, увы, не случилось. Мужчина погиб.