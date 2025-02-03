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В Воронеже молодой человек упал с 17 этажа и погиб

На улице Тимирязева мужчина выпал с одного из верхних этажей высотки и разбился насмерть.

Источник: фото с сайта СУ СК РФ по Воронежской области

В воскресенье, 2 февраля, трагедия случилась в Центральном районе Воронежа на улице Тимирязева. Прохожие около 21.30 обнаружили у дома № 27а молодого человека в луже крови. Очевидцы утверждают, что он выпал из окна 17 этажа. Чуда, увы, не случилось. Мужчина погиб.

— Следователи СК устанавливают обстоятельства гибели молодого человека, тело которого 02.02.25 года обнаружили около дома в центральном районе города Воронежа, — дали краткий комментарий в пресс-службе регионального управления Следственного комитета.

СК