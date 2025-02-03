Власти Москвы предупредили о мошенниках, выдающих себя за команду МЭШ

«Хотим предостеречь вас от попадания в новую мошенническую схему. Злоумышленники звонят детям и представляются разработчиками Московской электронной школы. Мошенники сообщают о сбое МЭШ и необходимости восстановить пароль, в противном случае пропадет регистрация и аннулируются результаты олимпиад. Далее мошенники выманивают код-пароль от портала госуслуг», — говорится в сообщении.
Там подчеркнули, что команда МЭШ ни при каких обстоятельствах не может запрашивать такие данные. Эта информация конфиденциальная, передавать ее третьим лицам для дальнейшего использования категорически запрещено. «В случае поступления таких или подобных звонков необходимо прекратить общение и сбросить вызов», — добавляется в сообщении.