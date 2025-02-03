Власти Москвы предупредили о мошенниках, выдающих себя за команду МЭШ

Там подчеркнули, что команда МЭШ ни при каких обстоятельствах не может запрашивать такие данные. Эта информация конфиденциальная, передавать ее третьим лицам для дальнейшего использования категорически запрещено. «В случае поступления таких или подобных звонков необходимо прекратить общение и сбросить вызов», — добавляется в сообщении.