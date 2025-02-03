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Деньги исчезли в неизвестном направлении: около шести миллионов рублей перевели мошенникам двое хабаровчан

Доверились рекламе и потеряли миллионы двое жителей Хабаровска.

Источник: Комсомольская правда

Два хабаровчанина перевели мошенникам порядка шести миллионов рублей, поверив рекламе в социальных сетях. Объявления обещали дополнительный доход, и мужчины зарегистрировались на брокерских платформах. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Мужчины регулярно пополняли свои счета, веря в обещания о большом заработке. С каждым переводом сумма на счетах увеличивалась, а мошенники уверяли, что еще больше вложений приведут к крупному заработку.

«Когда хабаровчане попытались вывести свои средства, их аккаунты оказались заблокированы», — рассказали в УМВД России по Хабаровску.

Полиция начала расследование, уголовные дела по факту мошенничества уже заведены.