Деньги исчезли в неизвестном направлении: около шести миллионов рублей перевели мошенникам двое хабаровчан

Два хабаровчанина перевели мошенникам порядка шести миллионов рублей, поверив рекламе в социальных сетях. Объявления обещали дополнительный доход, и мужчины зарегистрировались на брокерских платформах. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Мужчины регулярно пополняли свои счета, веря в обещания о большом заработке. С каждым переводом сумма на счетах увеличивалась, а мошенники уверяли, что еще больше вложений приведут к крупному заработку.
«Когда хабаровчане попытались вывести свои средства, их аккаунты оказались заблокированы», — рассказали в УМВД России по Хабаровску.
Полиция начала расследование, уголовные дела по факту мошенничества уже заведены.