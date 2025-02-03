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На Кубани тракторист нашел авиабомбу времен Великой отечественной войны

Тракторист в Крымском районе нашел ФАБ-100 времен ВОВ.

На Кубани нашли у уничтожили авиабомбу времен Великой отечественной войны, сообщает пресс-служба ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю.

Предмет, похожий на боеприпас, обнаружил тракторист при вспашке рядом с хутором Львовским в Крымском районе. Мужчина плугом поднял подозрительный объект.

На место прибыли специалисты группы разминирования, обследовали предмет и выяснили, что это советская ФАБ-100 времен Великой Отечественной войны.

Взрывотехники вывезли снаряд в карьер и уничтожили его с соблюдением всех мер безопасности.

Ранее мы писали, в Туапсинском районе краснодарец нашел советскую ручную гранату. Во время прогулки по туристическому маршруту мужчина заметил в корнях дерева предмет, который напоминал боеприпас. О находке он сообщил в региональное управление Росгвардии. Оказалось, что это советская ручная граната РГД-33, разработанная конструктором М. Г. Дьяконовым в 1933 году.