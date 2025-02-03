На Кубани тракторист нашел авиабомбу времен Великой отечественной войны

Ранее мы писали, в Туапсинском районе краснодарец нашел советскую ручную гранату. Во время прогулки по туристическому маршруту мужчина заметил в корнях дерева предмет, который напоминал боеприпас. О находке он сообщил в региональное управление Росгвардии. Оказалось, что это советская ручная граната РГД-33, разработанная конструктором М. Г. Дьяконовым в 1933 году.