На Кубани тракторист нашел авиабомбу времен Великой отечественной войны

На Кубани нашли у уничтожили авиабомбу времен Великой отечественной войны, сообщает пресс-служба ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю.
Предмет, похожий на боеприпас, обнаружил тракторист при вспашке рядом с хутором Львовским в Крымском районе. Мужчина плугом поднял подозрительный объект.
На место прибыли специалисты группы разминирования, обследовали предмет и выяснили, что это советская ФАБ-100 времен Великой Отечественной войны.
Взрывотехники вывезли снаряд в карьер и уничтожили его с соблюдением всех мер безопасности.
Ранее мы писали, в Туапсинском районе краснодарец нашел советскую ручную гранату. Во время прогулки по туристическому маршруту мужчина заметил в корнях дерева предмет, который напоминал боеприпас. О находке он сообщил в региональное управление Росгвардии. Оказалось, что это советская ручная граната РГД-33, разработанная конструктором М. Г. Дьяконовым в 1933 году.