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На Урале в столкновении «Тойоты» и «скорой» погибли два человека

На Среднем Урале произошло смертельное ДТП с участием автомобиля «скорой помощи».

Как сообщили Накануне.RU в Госавтоинспекции Свердловской области, авария случилась сегодня днем на 333 км автодороги «Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов» вблизи Серова. По предварительным данным, 28-летняя девушка, управляя автомобилем «Тойота», потеряла контроль над управлением и выехала на встречную полосу дороги. Там произошло столкновение с автомашиной «скорой».

В результате ДТП два пассажира иномарки, 67-летний мужчина и 74-летняя женщина, сидевшие на задних сидениях, погибли на месте. В машине «скорой» находились водитель и фельдшер, они не пострадали.

На месте работают полицейские. Выясняются все обстоятельства инцидента.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, ведомство взяло на контроль ход расследования, организованного органами полиции.