На Урале в столкновении «Тойоты» и «скорой» погибли два человека

Как сообщили Накануне.RU в Госавтоинспекции Свердловской области, авария случилась сегодня днем на 333 км автодороги «Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов» вблизи Серова. По предварительным данным, 28-летняя девушка, управляя автомобилем «Тойота», потеряла контроль над управлением и выехала на встречную полосу дороги. Там произошло столкновение с автомашиной «скорой».