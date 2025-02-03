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Глава Башкирии рассказал снижении числа преступлений в республике

Хабиров: идет снижение числа преступлений в Башкирии.

Источник: Комсомольская правда

Недавно на коллегии МВД Башкирии были подведены итоги оперативно-служебной деятельности подразделений аппарата министерства, управлений, отделов и отделений ведомства в городах и районах республики за прошлый год.

На сегодняшнем оперативном правительственном совещании в Центре управления республикой глава региона Радий Хабиров отметил, что в Башкирии в последние годы снижается общее число преступлений, в частности тех, что совершены в общественных местах, а также убийств, грабежей, разбоев и изнасилований.

Тем не менее, в то же самое время увеличилось количество преступлений, связанных с телефонных мошенничеством. В день проведения коллегии МВД Башкирии мошенники обманули жителей республики на 31 миллион рублей и установили тем самым новый антирекорд.

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