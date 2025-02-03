В Ошмянах на ребенка упали футбольные ворота, следователи устанавливают обстоятельства происшествия

По данным следствия, днем 21 января на стадионе спортивной школы в райцентре во время тренировочных занятий по футболу на 11-летнего мальчика упали переносные ворота. Ребенок получил тяжкие телесные повреждения. Школьник был немедленно доставлен в больницу, где продолжает лечение. Жизни и здоровью мальчика ничего не угрожает.
Следователем с привлечением специалиста УГКСЭ по Гродненской области осмотрено место происшествия, допрошены тренер, руководство спортивной школы, несовершеннолетние учащиеся. Назначено производство судебно-медицинской экспертизы, изъята необходимая документация.
Как установлено, на тренировках использовались переносные металлические футбольные ворота, которые надлежащим образом не были закреплены. Когда ребенок повис на передней перекладине, ворота опрокинулись на него.
Согласно материалам уголовного дела, 47-летний тренер-преподаватель в день перед началом тренировки не обеспечил надежное закрепление спортивного оборудования, не убедился в правильности его установки. Таким образом, он приступил к проведению занятия, не обеспечив охрану жизни и здоровья воспитанников спортивной школы.
Ошмянским районным отделом Следственного комитета в отношении 47-летнего тренера возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 165 УК (неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по обеспечению безопасности жизни и здоровья малолетнего, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого телесного повреждения).