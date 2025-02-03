В Ошмянах на ребенка упали футбольные ворота, следователи устанавливают обстоятельства происшествия

По данным следствия, днем 21 января на стадионе спортивной школы в райцентре во время тренировочных занятий по футболу на 11-летнего мальчика упали переносные ворота. Ребенок получил тяжкие телесные повреждения. Школьник был немедленно доставлен в больницу, где продолжает лечение. Жизни и здоровью мальчика ничего не угрожает.