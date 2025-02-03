Объявленного в международный розыск иностранца задержали в Иркутской области

В Нижнеилимском районе суд заключил под стражу жителя Узбекистана. Мужчину ждет экстрадиция в родную республику, где его объявили в международный розыск за мошенничество с автомобилями. Об этом сообщают в пресс-службе судов Иркутской области.
— Согласно материалам дела, в июне 2024 года обвиняемый, находясь на территории Узбекистанского района, продал двум мужчинам, занимающимся куплей/продажей машин, два транспортных средства за более чем 14 тысяч долларов США, по факту ему не принадлежащих, — рассказали в суде.
В январе мужчину задержали до принятия решения о выдаче полицейским Узбекистана. Найти его удалось сотрудникам миграционного отдела ОМВД России. Ближайшие 40 дней вероятный жулик проведет в СИЗО.