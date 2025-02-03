Объявленного в международный розыск иностранца задержали в Иркутской области

— Согласно материалам дела, в июне 2024 года обвиняемый, находясь на территории Узбекистанского района, продал двум мужчинам, занимающимся куплей/продажей машин, два транспортных средства за более чем 14 тысяч долларов США, по факту ему не принадлежащих, — рассказали в суде.