Последствия взрыва в московском ЖК «Алые Паруса» попали на видео

Взрыв в ЖК «Алые Паруса» прогремел утром в понедельник, 3 февраля. По предварительным данным, неизвестные заложили под потолком гранату или самодельное взрывное устройство. Мощность бомбы оценили в 300−400 граммов в тротиловом эквиваленте. В результате взрыва пострадало четыре человека, среди них президент Федерации бокса Донецкой народной республики (ДНР) и основатель батальона «Арбат» Армен Саркисян. Он находится в коме.