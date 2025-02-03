3 февраля Югополис Происшествия

У мыса Панагия начали разрезать кормовую часть танкера «Волгонефть-239»

Специалисты Морспасслужбы приступили к разрезанию надстройки кормовой части танкера «Волгонефть-239», стоящего на мели в окружении искусственной насыпи у мыса Панагия в Темрюкском районе Краснодарского края. Работы идут с использованием электрогазосварочного оборудования. Возле танкера дежурит пожарный расчет. Сейчас специалисты уже срезали более 35 метров переходного мостика и часть палубы. С корабля сняли спасательные шлюпки, демонтировали все […]