У мыса Панагия начали разрезать кормовую часть танкера «Волгонефть-239»

Специалисты Морспасслужбы приступили к разрезанию надстройки кормовой части танкера «Волгонефть-239», стоящего на мели в окружении искусственной насыпи у мыса Панагия в Темрюкском районе Краснодарского края.
Работы идут с использованием электрогазосварочного оборудования. Возле танкера дежурит пожарный расчет.
Сейчас специалисты уже срезали более 35 метров переходного мостика и часть палубы. С корабля сняли спасательные шлюпки, демонтировали все легковоспламеняющиеся элементы, вывезли все судовое имущество.
Ранее с танкера вывезли остатки машинного и гидравлического масла, а также откачали мазут с уцелевших танков.
Напомним, танкер «Волгонефть-239» разломился во время шторма 15 декабря 2024 года в Керченском проливе. Корабль перевозил около 5000 тонн мазута. Часть из него попала в воду.