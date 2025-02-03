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У мыса Панагия начали разрезать кормовую часть танкера «Волгонефть-239»

Специалисты Морспасслужбы приступили к разрезанию надстройки кормовой части танкера «Волгонефть-239», стоящего на мели в окружении искусственной насыпи у мыса Панагия в Темрюкском районе Краснодарского края. Работы идут с использованием электрогазосварочного оборудования. Возле танкера дежурит пожарный расчет. Сейчас специалисты уже срезали более 35 метров переходного мостика и часть палубы. С корабля сняли спасательные шлюпки, демонтировали все […]
Источник: соцсети

Специалисты Морспасслужбы приступили к разрезанию надстройки кормовой части танкера «Волгонефть-239», стоящего на мели в окружении искусственной насыпи у мыса Панагия в Темрюкском районе Краснодарского края.

Работы идут с использованием электрогазосварочного оборудования. Возле танкера дежурит пожарный расчет.

Сейчас специалисты уже срезали более 35 метров переходного мостика и часть палубы. С корабля сняли спасательные шлюпки, демонтировали все легковоспламеняющиеся элементы, вывезли все судовое имущество.

Ранее с танкера вывезли остатки машинного и гидравлического масла, а также откачали мазут с уцелевших танков.

Напомним, танкер «Волгонефть-239» разломился во время шторма 15 декабря 2024 года в Керченском проливе. Корабль перевозил около 5000 тонн мазута. Часть из него попала в воду.

экология