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Янтарный комбинат прокомментировал пожар, уничтоживший самосвал в карьере

Причину ЧП устанавливают дознаватели.

Источник: МЧС РФ

Янтарный комбинат сообщил, что возгорание самосвала «Тонар» в Приморском карьере по добыче янтаря не связано с разливом топлива. Ранее эту версию озвучила пресс-служба МЧС.

«Данное утверждение не соответствует действительности. Разлива топлива не было, баки самосвала целые. Спецтехника находится на гарантийном обслуживании», — говорится в сообщении пресс-службы комбината.

После ЧП была создана комиссия, в состав которой вошли как представители завода-изготовителя техники, так и специалисты от МЧС. Устанавливается причина случившегося.

МЧС