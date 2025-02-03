Янтарный комбинат прокомментировал пожар, уничтоживший самосвал в карьере

Янтарный комбинат сообщил, что возгорание самосвала «Тонар» в Приморском карьере по добыче янтаря не связано с разливом топлива. Ранее эту версию озвучила пресс-служба МЧС.
«Данное утверждение не соответствует действительности. Разлива топлива не было, баки самосвала целые. Спецтехника находится на гарантийном обслуживании», — говорится в сообщении пресс-службы комбината.
После ЧП была создана комиссия, в состав которой вошли как представители завода-изготовителя техники, так и специалисты от МЧС. Устанавливается причина случившегося.