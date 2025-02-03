На Кубани 43-летний мужчина погиб при пожаре в доме. Все произошло 2 февраля в Темрюкском районе.
Частный дом загорелся на улице Ленина в хуторе Гаркуша. Пожар увидели соседи, которые вызвали на место экстренные службы.
Пожарные локализовали возгорание. В это время в доме нашли тело знакомого хозяйки дома. Одной из возможных причин происшествия называют короткое замыкание.
«В настоящее время следователем проводятся необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, в том числе точной причины и очага возгорания. Назначена судебно-медицинская экспертиза», — сообщили в пресс-службе СУ СКР по Краснодарскому краю.