На Кубани 43-летний мужчина погиб при пожаре в доме

«В настоящее время следователем проводятся необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, в том числе точной причины и очага возгорания. Назначена судебно-медицинская экспертиза», — сообщили в пресс-службе СУ СКР по Краснодарскому краю.