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На Кубани 43-летний мужчина погиб при пожаре в доме

Следователи проводят проверку после гибели мужчины при пожаре в Темрюкском районе.

Источник: Комсомольская правда

На Кубани 43-летний мужчина погиб при пожаре в доме. Все произошло 2 февраля в Темрюкском районе.

Частный дом загорелся на улице Ленина в хуторе Гаркуша. Пожар увидели соседи, которые вызвали на место экстренные службы.

Пожарные локализовали возгорание. В это время в доме нашли тело знакомого хозяйки дома. Одной из возможных причин происшествия называют короткое замыкание.

«В настоящее время следователем проводятся необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, в том числе точной причины и очага возгорания. Назначена судебно-медицинская экспертиза», — сообщили в пресс-службе СУ СКР по Краснодарскому краю.

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