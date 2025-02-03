Держат людей в страхе. В Краснодаре стая собак чуть не разорвала ребенка

Жители надеются, что приюты помогут хоть немного решить вопрос с бездомными собаками. Однако некоторые в соцсетях придерживаются мнения, что все равно всех собак в приюты не определить, поскольку немало безответственных хозяев, которые не стерилизуют животных, а затем попросту выбрасывают их потомство на улицы. Поэтому нужен такой закон, по которому тот, кто хочет завести собаку, не мог бы просто так взять и избавиться от нее.