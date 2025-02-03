Держат людей в страхе. В Краснодаре стая собак чуть не разорвала ребенка

В Краснодаре произошел очередной случай нападения собак на ребенка — пострадал 13-летний школьник. На ситуацию с безнадзорными животными неоднократно до этого жаловались и жители города Тимашевска, теперь они дошли до председателя СКР Александра Бастрыкина. Руководитель ведомства поручил возбудить уголовные дела. Подробности — в нашем материале.
Много бродячих собак.
В конце января в соцсетях появилась информация о том, что бездомные собаки напали на подростка в поселке Российском. Около полудня ребенок возращался домой после занятий. Агрессивные животные настигли его на перекрестке улиц Рымникской и Куликово Поле. Прокусили за руку и нанесли еще несколько ран. К счастью, в тот момент там находился случайный прохожий, который смог отогнать псов.
После случившегося следователи возбудили уголовное дело о халатности. Выясняются все детали происшествия.
В Тимашевске жители неоднократно обращались в компетентные органы по поводу нападений бродячих собак. Однако результатов это так и не принесло. Животные продолжают держать людей в страхе. На днях жительница города подала обращение в приемную главы СКР Александра Бастрыкина. Она сообщила, что в мае 2024 года собака набросилась и укусила за ногу 10-летнего мальчика. А в декабре от бездомного животного пострадал мужчина. Аналогичному нападению уже в январе текущего года подверглась еще женщина.
Председатель Следственного комитета России дал указание возбудить уголовное дело по обращению о непринятии мер к организации отлова безнадзорных собак. Руководителю краевого следственного управления поручено представить доклад о ходе и результатах расследования.
Проблема бездомных животных не обходит стороной и другие города Краснодарского края. В Сочи еще помнят о страшной трагедии 2022 года, когда собаки растерзали 12-летнюю девочку, приехавшую из Саратовской области на первенство России по шахматам.
Стая бешенных собак напала на шахматистку, когда она решила прогуляться и зашла в соседний с отелем двор. Кто-то говорил, что она хотела покормить щенят.
Было судебное разбирательство, по итогам которого обвинили гендиректора фирмы (ей принадлежал гостиничный комплекс, в котором проживала девочка вместе с мамой во время соревнований). Мужчина получил три года условно с испытательным сроком на два года.
Приюты спасут?
И это только случаи реального нападения бездомных животных. Но нередко в соцсетях можно увидеть, как пишут перепуганные люди, едва не ставшие жертвой бродячих псов. Многочисленные стаи постоянно у мусорных баков, во дворах многоэтажек.
В конце декабря 2023 года проходила информация об открытии в Сочи первого в Краснодарском крае муниципального центра по обращению с животными без владельцев. На первом этапе построили 87 вольеров для 350 животных. На втором этапе было запланировано построить еще 80 вольеров. Поступающие в центр животные проходят через лечение, вакцинацию и стерилизацию.
Завершили строительство приюта для животных и в Краснодаре. Первый муниципальный приют появился в поселке Березовом. Там имеются вольер, площадка для выгула, ветеринарный пункт, и другое. Ранее сообщалось, что работать приют начнет в 2025 году после создания МБУ «Управление по обращению с животными».
Жители надеются, что приюты помогут хоть немного решить вопрос с бездомными собаками. Однако некоторые в соцсетях придерживаются мнения, что все равно всех собак в приюты не определить, поскольку немало безответственных хозяев, которые не стерилизуют животных, а затем попросту выбрасывают их потомство на улицы. Поэтому нужен такой закон, по которому тот, кто хочет завести собаку, не мог бы просто так взять и избавиться от нее.
Кто ответит?
Юрист Арег Оганесян объяснил, что делать в случае нападения бездомной собаки, и с кого можно добиться за это компенсации.
В первую очередь следует обратиться за медпомощью и обязательно взять справку, письменное назначение лекарств, эпикриз. Затем — в полицию с заявлением о причинении вреда здоровью. Далее будет два варианта событий: получите постановление об отказе, либо о возбуждении уголовного, либо административного дела. Важно будет определить ущерб. Пострадавший имеет право на компенсацию морального вреда, на возмещение стоимости испорченных вещей, а также расходов на лечение.
После того, как все доказательства будут собраны, нужно обратиться с претензией в муниципальный орган. Если администрация откажется выполнять требования, то следует обращаться в суд.