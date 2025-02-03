В Башкирии 14-летний подросток умер после борьбы со школьником

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал доложить ему о ходе расследования по факту гибели 14-летнего мальчика во время занятий в школе в 2023 году. Подросток умер после борьбы с 12-летним мальчиком.
По словам родственницы погибшего ребенка, подростку не была оказана должная медицинская помощь. Прибывшие на место трагедии две бригады скорой не были должным образом оснащены, что также могло повлиять на наступление летального исхода, уверена женщина.
— Бастрыкин затребовал доклад о результатах расследования уголовного дела и причинах, послуживших основаниями для принятия решения о его прекращении, — пояснили в СК.
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