Ричмонд
+14°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Под Самарой школьный автобус с детьми застрял на трассе из-за гололеда

Полицейские разбираются в происшествии со школьным автобусом в Самарской области.

Источник: Комсомольская правда

Утром в понедельник, 3 февраля 2025 года, в Волжском районе Самарской области школьный автобус с детьми не смог преодолеть подъем на трассе из-за сильного гололеда. Инцидент произошел в поселке Власть Труда. Информация об этом появилась в социальных сетях.

По словам очевидцев, водитель был вынужден высадить детей на обочину, после чего попытаться заехать в гору с разгона. Видео с места происшествия быстро разошлось по пабликам.

Сотрудники Госавтоинспекции отреагировали на ситуацию. Они заметили ролик в ходе ежедневного мониторинга. По факту произошедшего подготовили предостережение, а также завели дело из-за несоблюдения требований по обеспечению безопасности дорожного движения.

Представитель администрации села взял на контроль произошедшую ситуацию, а участок дороги перед рейсом обработали песко-соляной смесью.