Под Самарой школьный автобус с детьми застрял на трассе из-за гололеда

Утром в понедельник, 3 февраля 2025 года, в Волжском районе Самарской области школьный автобус с детьми не смог преодолеть подъем на трассе из-за сильного гололеда. Инцидент произошел в поселке Власть Труда. Информация об этом появилась в социальных сетях.
По словам очевидцев, водитель был вынужден высадить детей на обочину, после чего попытаться заехать в гору с разгона. Видео с места происшествия быстро разошлось по пабликам.
Сотрудники Госавтоинспекции отреагировали на ситуацию. Они заметили ролик в ходе ежедневного мониторинга. По факту произошедшего подготовили предостережение, а также завели дело из-за несоблюдения требований по обеспечению безопасности дорожного движения.
Представитель администрации села взял на контроль произошедшую ситуацию, а участок дороги перед рейсом обработали песко-соляной смесью.