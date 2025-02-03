Под Самарой школьный автобус с детьми застрял на трассе из-за гололеда

Утром в понедельник, 3 февраля 2025 года, в Волжском районе Самарской области школьный автобус с детьми не смог преодолеть подъем на трассе из-за сильного гололеда. Инцидент произошел в поселке Власть Труда. Информация об этом появилась в социальных сетях.