Ричмонд
+4°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Армен Саркисян умер в реанимации Боткинской больницы

Туда его доставили сразу же после взрыва, после чего врачи несколько часов боролись за его жизнь.

Источник: РИА "Новости"

Первую помощь ему оказали местные жители, которые сразу после взрыва пытались остановить кровотечение. Саркисяну было 46 лет.

Он являлся руководителем Федерации бокса ДНР и основателем батальона «Арбат».