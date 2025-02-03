Армен Саркисян умер в реанимации Боткинской больницы

Первую помощь ему оказали местные жители, которые сразу после взрыва пытались остановить кровотечение. Саркисяну было 46 лет.
Он являлся руководителем Федерации бокса ДНР и основателем батальона «Арбат».
Туда его доставили сразу же после взрыва, после чего врачи несколько часов боролись за его жизнь.
Первую помощь ему оказали местные жители, которые сразу после взрыва пытались остановить кровотечение. Саркисяну было 46 лет.
Он являлся руководителем Федерации бокса ДНР и основателем батальона «Арбат».